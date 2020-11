Matosinhos vai ter um novo hotel de luxo em 2021

O Four Points by Sheraton já está a ser construído em Matosinhos. Com 108 apartamentos turísticos, restaurante, esplanada e ginásio, deverá abrir no Verão de 2021.

Four Points by Sheraton Aparthotel Matosinhos

O novo Four Points by Sheraton Matosinhos, com a assinatura da cadeia internacional Marriott, está a ser construído na rua Sousa Aroso, a dois minutos a pé da praia. Vai ter 108 apartamentos turísticos de tipologia T0 e T1, restaurante, esplanada, ginásio e parque de estacionamento, tudo distribuído numa área de 7265 metros quadros.

A obra arrancou em Outubro passado, com a colocação simbólica da primeira pedra pela presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro. A unidade vai permitir criar 55 postos de trabalho directo, estando a conclusão da obra prevista para o Verão de 2021.

O projecto do grupo canadiano Mercan/RA Group representa um investimento de 20 milhões de euros. Portugal foi o país escolhido para o desenvolvimento das suas actividades na Europa devido à “segurança, estabilidade e hospitalidade que o país oferece, bem como às oportunidades de desenvolvimento na área da reabilitação urbana”, refere o comunicado, indicando que Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo, segundo o ranking da Global Peace.

O grupo Mercan está presente em Portugal (Four Points by Sheraton Sesimbra), no Canadá, China, Índia, Emirados Árabes Unidos, EUA e Vietname. Os projectos para Portugal incluem outros investimentos hoteleiros no Porto, em Vila Nova de Gaia, em Amarante e em Évora, abrangendo unidades que variam entre as três e as cinco estrelas.

