Mattel lança primeira colecção de Barbies produzidas a partir de plástico dos oceanos

A colecção “Barbie Loves the Ocean” é a primeira da Mattel produzida com 90% de plástico reciclado dos oceanos. O objectivo é inspirar as crianças a cuidar do planeta.

“O Futuro do Cor-de-rosa é Verde” é o mote da nova campanha da Mattel, que lança agora a sua primeira linha de bonecas Barbie produzidas com 90% de plástico reciclado, proveniente de zonas de água sem sistemas de recolha de lixo. Além de impedir a potencial poluição dos oceanos, espera-se que esta colecção sustentável inspire as crianças a adoptar comportamentos amigos do ambiente.

“Este lançamento da Barbie traduz-se numa nova introdução ao vasto portefólio de marcas que pretendem inspirar a consciência ambiental, tendo sempre o consumidor como foco principal”, afirma em comunicado Richard Dickson, presidente e director de operações da marca. “Na Mattel, capacitamos a próxima geração a explorar as maravilhas da infância e a atingir o seu potencial máximo. Levamos essa responsabilidade muito a sério e continuaremos a fazer a nossa parte para garantir que as crianças possam herdar um mundo cheio de potencial também.”

A colecção Barbie Loves the Ocean inclui três bonecas (9,99$, o equivalente a cerca de 8,24€) com corpos produzidos com 90% de peças de plástico reciclado dos oceanos e um conjunto de brinquedos e acessórios Beach Shack, feitos com 90% de plástico reciclado. A acompanhar esta novidade, há também um novo episódio do vlog da Barbie: “Barbie Shares How We Can All Protect the Planet”, que procura consciencializar os mais novos para a importância de cuidar do planeta e adoptar comportamentos com impacto positivo.

Esta linha de bonecas Barbie, que se espera ser a primeira de muitas, está a ser lançada no âmbito do compromisso da Mattel de utilizar plásticos 100% reciclados, recicláveis ou de base biológica em todos os seus produtos e embalagens até 2030. Entre os esforços para ser mais sustentável, inclui-se o Mattel Play Back, um programa de devolução de brinquedos, pensado para recuperar e reutilizar materiais de brinquedos antigos para produtos futuros; e vários produtos eco-friendly, de que são exemplo a Pirâmide de Argolas da Fisher-Price, os Primeiro Blocos do Bebé da Fisher-Price e três brinquedos da MEGA Bloks, ambos feitos a partir de plásticos de base biológica.

