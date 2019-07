Meia-Nau: no novo restaurante de Matosinhos há peixe na brasa e marisco

Uma antiga oficina de automóveis em Matosinhos deu lugar ao Meia-Nau, um restaurante tradicional de peixe na brasa e mariscos que abriu pelas mãos dos irmãos Nuno e Pedro Garcez (anteriores proprietários do Rua, em Cedofeita) e do cunhado Ivo Ferreira. Os primeiros decidiram mudar de vida – largaram a que tinham e que os obrigava a deitarem-se tarde e a más horas – e aproveitaram o conhecimento do terceiro elemento sobre a zona para abrirem um negócio em conjunto.

Sendo o peixe na brasa a estrela da casa, opções não faltam nesta área. Há robalo (38€/kg), dourada (35€/kg), linguado (40€/kg), sardinhas (9€/dose) e salmão (8,50€/dose). E todos podem ser acompanhados, por exemplo, por salada de pimentos, arroz branco ou legumes salteados (3€/cada).

Na secção de mariscos, além do tradicional arroz, encontra também camarão (75€/kg), percebes (40€/kg) e amêijoas à Bulhão Pato (16,50€): pratos que sabem sempre bem quando o calor do Verão aperta. Para os carnívoros incuráveis há ainda dois pratos à disposição, portanto, descansem.

O Meia-Nau orgulha-se de ter um bar completo. Entre gins e cocktails (5€-9€), há mojitos, margaritas e caipirinhas. Conte também com sangrias, cervejas e vinhos. E caso queira terminar a refeição com um doce, peça o leite-creme (3,50€) ou o fondant de caramelo com gelado (5,50€).

