Produtos do mar em destaque na nova carta da esplanada do Astória

Dias quentes pedem petiscos e cocktails ao ar livre. A boa notícia é que nada disso falta na nova carta da esplanada do Astória, restaurante do hotel Intercontinental Porto, disponível todos os dias entre as 12.30 e as 19.30.

Salada de camarão, manga grelhada e chutney, alfaces e vinagrete da casa (14€), mexilhões suados em vinho branco com batatas fritas (9€), atum, abacate e mix de alfaces (14€), camarão ao alho (16€) e umas incríveis amêijoas à Bulhão Pato (15€) são alguns dos pratos de inspiração marítima que o chef Paulo Leite desenvolveu para a carta.

Nas carnes brilham o prego no pão em bolo do caco com queijo amanteigado (16€), o pica-pau do lombo de novilho com tostas, cornichons e mostarda antiga (15€) e os mini hambúrgueres em pão brioche com cebolada, bacon e queijo cheddar (12€).

Com morangos caramelizados com hortelã e merengue de lima (6,50€), abacaxi grelhado com mousse de coco e maracujá (7,50€) ou clafoutis de frutos sazonais (6,50€) vai fechar bem a refeição, que deve ser regada com um dos cocktails da casa. Exemplos? O River and Sea, com porto branco, lima, gin e hortelã (12€), e o Bella Ciao, com amaretto, campari, tangerina, lima, vodka e água tónica (14€).

