O tão esperado Nicolau já abriu no Porto

É num espaço cheio de luz natural, com muita madeira e muitas plantas, que o Nicolau, o famoso café vindo de Lisboa e cuja mascote é um cão salsicha (há um quadro à entrada que o comprova), abriu as portas na Invicta este domingo.

© Marco Duarte

A carta é pensada para todas as horas e para todos os gostos, com alternativas saudáveis, como a salada de bulgur com salmão fumado (na foto, 10€) ou o caril de grão e legumes (9€), e outras mais gulosas, como o rosti de batata doce com abacate, bacon e ovo escalfado (6,80€). Para acompanhar há bebidas de café, sumos, smoothies e até cocktails a pensar nos dias mais longos. Sim, porque a ideia é prolongar o horário depois do período de soft opening.



O menu de brunch, a 15€, é uma boa opção para quem não dispensa a refeição mais instagramável do dia. Por falar nisso, é importante ter bateria e memória no telemóvel. Os pratos são todos lindos.

© Marco Duarte

+ Os 21 melhores brunches no Porto e arredores



+ Os restaurantes mais bonitos no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.