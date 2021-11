Mercado Maroto regressa ao Maus Hábitos para celebrar o São Martinho

O mercado dedicado à arte erótica, nas suas mais variadas formas, acontece no sábado. O dia termina com uma festa especial no Invictus Bar.

Existem muitas formas de celebrar o São Martinho, quase todas envolvem castanhas e jeropiga, e no Mercado Maroto, que regressa no sábado ao Maus Hábitos, não vão faltar. O que também é essencial num evento como este é arte erótica de vários artistas portugueses das mais diversas áreas – desde fotografia e ilustração, a cerâmica e bordados.

O conceito surgiu quando Liliana Gonçalves – que organiza o evento com Cristiana Santos – percebeu que artistas como o namorado, autor de contos eróticos, não têm muitas plataformas para divulgar o seu trabalho. "Foi aí que tive a ideia de criar o Mercado Maroto, de forma a criar um espaço onde estes artistas pudessem promover o seu trabalho sem tabus, e para 'normalizar' e tornar mais acessível a arte erótica ao público", explica.

A iniciativa correu tão bem que o mercado já vai na quinta edição, tendo já passado por locais como os Anjos70, o BUS Paragem Cultural, a Sociedade Harmonia Eborense e agora, pela segunda vez, o Maus Hábitos – a primeira foi com o Xxxmas Edition, em 2019.

Voltar ao Porto esteve sempre nos planos, a pandemia acabou por atrasá-los, mas agora o mercado está de volta à Invicta e vai contar com a participação de mais de 20 artistas. "Existem muitos artistas talentosos residentes no Norte de Portugal, que assim têm a oportunidade de estar presentes, e o Porto é uma cidade muito acolhedora", acrescenta.

A lista de artistas que marcam presença no mercado é extensa, entre eles Porto em Pontos, Bulba, NoSoyTuBaby, Amanita Bunker, Glitter na Crica, Público Reservado, Contos da Noite e Naughty Mestre, que ilustrou o cartaz desta edição.

© DR Cartaz do Mercado Maroto

Todas as edições deste mercado são temáticas e têm formatos distintos. "Queríamos fazer o trocadilho com o São Martinho, pela proximidade das datas, e daí surgiu a ideia do São Marotinho", conta Liliana.

O mercado vai estar a funcionar entre as 14.00 e as 19.00 deste sábado, 13 de Novembro. No final, estão todos convidados para uma festa no Invictus Bar, marcada para as 00.00, com consumo mínimo de 5€. "O show promete", diz Liliana, garantindo performances de Roberta Kinsky, Nany Petrova, Katy Wandolly e Allan Lyne.

