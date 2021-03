Mesh Jewellery lança colecção de jóias personalizáveis

A Mesh Jewellery, marca de joalharia portuense, lançou a colecção Engrave Me, em que todas as peças são personalizáveis e os preços começam nos 32€.

É na loja online – já que todas as lojas físicas estão, neste momento, fechadas – que vai encontrar uma selecção de brincos, colares e pulseiras, com formas minimalistas e lisas, prontos a serem personalizados com letras, símbolos ou expressões. As gravações podem ser feitas na frente ou no verso da jóia que mais lhe agradar e o resultado é simulado em tempo real no site.

Todas as peças da colecção são feitas de prata ou de prata dourada. Além disso, como um dos compromissos da marca é trabalhar para se tornar mais sustentável, optaram por utilizar materiais 100% reciclados.

Depois de fazer o seu pedido, a jóia vai estar pronta entre três a cinco dias úteis – pode levantar a peça numa das duas lojas da Mesh ou receber em sua casa.

