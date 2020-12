Metro do Porto vai ter sete novas linhas e mais 36 estações

A nova expansão da rede do Metro do Porto deverá ficar pronta em dez anos, com um investimento previsto de aproximadamente 1300 milhões de euros.

Um relatório com base num estudo de viabilidade da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto prevê que o alargamento da rede de metro poderá ter mais sete linhas e mais 36 estações, avança a Rádio Renascença.

Além da segunda linha de Gaia, com atravessamento em ponte até ao Campo Alegre, a rede de expansão do Metro do Porto terá a Linha da Boavista, a Linha da Maia, a Linha de São Mamede (no concelho de Matosinhos, com ligação ao Hospital de São João), a Linha de Gondomar e a Linha Casa da Música.

A viabilização de algumas linhas que já estavam esquecidas será feita, em alguns casos, com metro e MetroBus, um canal de via duplicada que permitirá fazer a ligação de transporte público em zonas onde não seria viável fazer o investimento em metro tradicional.

O projecto poderá demorar dez anos a ficar concretizado, com um investimento de aproximadamente 1300 milhões de euros. A primeira fase de alargamento do Metro do Porto já tem luz verde do Governo e da Comissão Europeia.

