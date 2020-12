Metro fecha mais cedo na Consoada e abre mais tarde no Natal

A propósito da quadra natalícia, o Metro do Porto vai ter horários diferentes. Na noite de 24 de Dezembro fechará mais cedo e no dia de Natal começará a circular mais tarde.

O Metropolitano do Porto anunciou esta segunda-feira que o serviço vai encerrar mais cedo na véspera de Natal, 24 de Dezembro, com as últimas partidas em todas as linhas a fazerem-se por volta das 20.00, como já é habitual nesta altura do ano. Já no dia 25 de Dezembro, o serviço é retomado perto das 09.00 (e não às 06.00)

Para facilitar a circulação aos seus utentes na véspera e no dia de Natal, a empresa de transportes também já divulgou as últimas partidas, por linha e sentido, na noite de 24 de Dezembro, bem como as primeiras partidas no dia seguinte, 25, que poderá consultar nesta página.

Não se esqueça que, tanto no interior dos veículos como nas estações, é obrigatório o uso de máscara. A generalidade das máquinas de venda automática na rede do Metro do Porto tem máscaras descartáveis (1,50€) e reutilizáveis (3€) para venda. Em alguns destes pontos é igualmente possível adquirir luvas descartáveis (0,50€) e embalagens de álcool gel (2€). Nas estações de maior procura, encontra instalados dispensadores de álcool-gel para higienização das mãos.

Relativamente à passagem de ano, o Metro deverá divulgar em breve as alterações horárias. No ano passado, a circulação esteve a funcionar durante toda a noite, mas poderá não ser o caso, uma vez que, em contexto de pandemia, as medidas a adoptar durante este período vão ser mais restritivas, com a circulação proibida a partir das 23.00 de 31 de Dezembro e a partir das 13.00 dos dias 1, 2 e 3 de Janeiro. Entre as 00.00 de 31 de Dezembro e as 05.00 de 4 de Janeiro, estará também proibida a circulação entre concelhos.

