Metrobus gratuito já circula em Vila Nova de Gaia

O serviço experimental de metrobus arrancou no dia 18 de Maio, em Vila Nova de Gaia, num trajecto que liga o Largo de Santo António à estação de metro de Santo Ovídio, com uma única paragem no Espaço Mais Grijó. As viagens são gratuitas e pretendem reforçar as soluções de mobilidade, ligando Grijó à rede de metro através de um percurso directo via auto-estrada.

"Este percurso servirá para evitar que as pessoas que, habitualmente, utilizam os seus veículos particulares para chegar ao metro no centro da cidade passem a usar um transporte público dedicado", afirma Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Gaia, citado no site do município. "Este é um modelo de shuttle, prévio ao metrobus, com ligações intermodais, que pretende levar o transporte público a zonas menos servidas do concelho."