Mini ZineFest Portugal: festival dedicado às edições próprias e independentes começa sexta-feira

Oficinas criativas, exposições, lançamentos, música, curtas de cinema e um mercado completam a oferta do Mini ZineFest Portugal, um festival que tem as edições próprias e independentes, assim como as diferentes actividades artísticas e culturais que com elas se relacionam, como foco. O evento, que este ano se dedica “a edições que correspondem à escala de um bolso e/ou que não ultrapassem o máximo de 100 exemplares”, toma conta da Biblioteca Pública Municipal do Porto de 5 a 6 de Julho, segundo comunicado de imprensa. A entrada é livre.

No calendário de actividades da iniciativa encontra quatro oficinas: Rua Aqui Dentro (dia 5, 10.00-12.30), Malinha de teatro com malinha de cinema dentro (dia 5, 10.00-12.30), Crescer com livros (dia 5, 14.30-17.00) e En_cadernos artesanais (dia 6, 10.00-12.30). A primeira propõe uma “breve incursão pelas ruas circundantes à Biblioteca Municipal do Porto”, para recolha de fragmentos gráficos por parte dos participantes. De novo na Biblioteca tem lugar “um processo de experimentação gráfica”, com provas individuais, ao qual se segue “a impressão de um trabalho colectivo, em grande formato, com recurso ao conjunto de todas as matrizes realizadas”. Interessado? Inscreva-se aqui.

Das cinco exposições que vai poder ver, destaque para ZFPT - Colecção de mini zines, mini livros de artistas e arte postal, organizada pelo atelier 3|3 e composta por objectos “feitos com recursos e materiais que vão desde os mais manuais, inusuais ou já pouco usuais, aos mais sofisticados programas de edição digital”.

Para dia 6 está agendado, por exemplo, o mercado de edições, além de uma sessão de curtas-metragens ficcionais, documentais e experimentais, marcada para as 15.30. Antes disto, ainda no primeiro dia do evento, às 17.00, há uma apresentação de abertura, com direito a lançamento de um mini zine colectivo: Um olho no peixe, outro no gato.

