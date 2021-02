Museu da Cidade lança novo site e estação de rádio online

Foi lançado, esta semana, um novo e reestruturado site do Museu da Cidade, que agrega em si vários espaços culturais do Porto, como a Casa Marta Ortigão, a Casa do Infante e até a Biblioteca Sonora. Esta novidade vai permitir que os portuenses (e não só) conheçam virtualmente estes e outros locais, já que ficar em casa é a regra.

Ao todo, fazem parte desta plataforma 17 locais. Todos eles, apelidados de estação, contam com um separador dedicado à sua história, que inclui imagens e alguns dos objectos a destacar. Para o auxiliar a fazer a ligação entre eles, foram divididos em categorias: Sonoros, Natureza, Material, Líquido e Romantismo.

Há conteúdos online sobre os mais variados temas e em diferentes formatos para explorar, como é o caso do projecto Visitações, uma série de vídeos guiados por diferentes exposições no Porto.

A par disto, foi lançada a Rádio Estação, uma emissora online cujo destaque na programação vai para as leituras de Diário da Peste, de Gonçalo M. Tavares (escritor em residência), lido pelo próprio. Trata-se de um livro escrito durante o último ano, cujas páginas foram publicadas, diariamente, pelo Expresso. As leituras acontecem todos os dias, às 12.00 e às 22.00.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por MUSEU DA CIDADE (@museudacidadeporto)

Também há espaço para outras rubricas nesta rádio, como a Colapso, feita em colaboração com a Rádio Sonoplasmática e a Fonoteca Municipal do Porto, e criada pelos artistas e músicos Tomás Cunha Ferreira e Domenico Lancelotti. Além disso, pode contar com Arca, uma proposta da Matéria Prima.

Pode ainda descobrir Pólen, um projecto que resulta de captações e composições de sons da cidade e dos locais do Museu da Cidade. É uma parceria com o Colectivo Espaço Invisível, dirigido por Nuno Preto com Samuel Coelho, que poderá contar com a participação de outros músicos e artistas sonoros.

Para a madrugada, reserva-se o programa Fim de Emissão, que vai acolher os mais variados projectos de artistas convidados – Pedro Augusto é o primeiro. Esteja atento ao Instagram e ao Facebook do Museu da Cidade para saber mais novidades e horários.

+ Teatro Municipal do Porto arranca com programação online

+ Teatro Nacional São João transmite espectáculos online