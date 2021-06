Museu da Conservas Pinhais abre este ano em Matosinhos

O ano de 2020 foi especial para a Pinhais, com a celebração dos 100 anos da marca, mas 2021 também vai ser especial, com a abertura de um museu vivo dedicado à indústria conserveira. Desde 1920 que a Pinhais faz tudo à moda antiga e à mão – desde a recolha do peixe, transformação, cozedura, azeitamento na lata e expedição do produto. A fábrica em Matosinhos está classificada como Imóvel de Interesse Municipal e vai integrar o futuro museu, actualmente em obras.

A abertura do museu deverá acontecer "ainda este ano", anuncia a Câmara Municipal de Matosinhos em comunicado, após a visita da presidente Luísa Salgueiro aos trabalhos no local. O futuro espaço pretende "contribuir para a sustentabilidade e valorização da indústria conserveira de Matosinhos" e terá uma loja, sala de cinema, serviço educativo e bistrô, entre outras novidades. Os visitantes, incluindo as pessoas com mobilidade reduzida, poderão acompanhar todo o processo de produção, participar em provas de degustação e empapelar a sua própria lata.



© Conservas Pinhais

Localizada na Avenida Menéres, a fábrica mantém o processo de produção artesanal desde 1920, empregando 135 pessoas. Em 2016, foi vendida à empresa austríaca Glatz, que fez questão de manter o método de fabrico tradicional. O futuro museu terá um investimento superior a dois milhões de euros, contando com um financiamento comunitário superior a 900 mil euros.

