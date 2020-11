Museu da Farmácia do Porto vai ter visitas guiadas gratuitas

O Museu da Farmácia do Porto está a celebrar uma década em 2020, com um programa de aniversário. Entre 11 e 14 de Novembro vai oferecer dez visitas temáticas.

O Museu da Farmácia abriu as portas no Porto em 2010, com objectos de raro valor histórico, artístico, antropológico e científico. Do acervo do pólo do Porto fazem parte peças valiosas que percorrem quatro milhões de anos e são provenientes de várias civilizações. No ano em que celebra uma década, há um programa de aniversário para descobrir.

No início de Novembro, o museu apresentou um novo serviço de visitas guiadas virtuais, que proporcionam uma experiência interactiva. Quem preferir conhecer o Museu da Farmácia do Porto presencialmente, pode aproveitar as visitas temáticas gratuitas entre 11 e 14 de Novembro. Há temas como “5000 anos de História”, “O mundo do cinema”, “Agatha Christie”, “Arte e Saúde”, “Religião e espiritualidade” e uma especial para o público infantil, “Uma aventura no Museu da Farmácia”.

As visitas estão sujeitas a inscrição e são limitadas ao número de vagas disponíveis. Para mais informações, contacte o email museudafarmacia@anf.pt.

Consulte o calendário das visitas temáticas:

11 de Novembro

12.00 | O Mundo do Cinema no Museu da Farmácia

15.00 | Agatha Christie no Museu da Farmácia

17.00 | 5000 Anos de História no Museu da Farmácia

12 de Novembro

10.00 | 5000 Anos de História no Museu da Farmácia

11.00 | Arte e Saúde no Museu da Farmácia

17.00 | 5000 Anos de História no Museu da Farmácia

13 de Novembro

11.00 | Religião e Espiritualidade no Museu da Farmácia

15.00 | Arte e Saúde no Museu da Farmácia

17.00 | 5000 Anos de História no Museu da Farmácia

14 de Novembro

16.00 | Uma Aventura no Museu da Farmácia (Visita Infantil)

