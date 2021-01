Museu da Farmácia promove tertúlias online

As tertúlias online vão contar com diferentes convidados que vão debater temas relacionados com as colecções e objectos em exposição no Museu da Farmácia.

À conversa com... não é uma iniciativa nova do Museu de Farmácia, mas é a primeira vez que as sessões acontecem online. A primeira está marcada para o dia 29 de Janeiro, às 18.00, na página de Facebook do museu.

O tema da primeira tertúlia é o Holocausto e as Colecções em Portugal e servirá para recordar a libertação de Auschwitz, que aconteceu a 27 de Janeiro de 1945. Esta sessão também vai realçar a importância de colecções como as do museu – que tem em exposição o rótulo de Zyklon B, utilizado nas câmaras de gás – para relembrar e manter viva a memória deste período negro da história.

A conversa vai ser moderada pelo director do museu, João Neto, e vai contar com a participação de Cláudia Ninhos, do Instituto de História Contemporânea e Fundação Aristides de Sousa Mendes; Inês Brandão, coordenadora do Espaço Memória dos Exílios; e Margarida Ramalho, do Instituto de História Contemporânea e Museu Vilar Formoso Fronteira da Paz.

Estas conversas vão acontecer até dia 25 de Março. Alguns dos próximos temas serão, entre outros, a ciência e a sociedade britânica, as colecções árabes-islâmicas em Portugal, e Eça de Queiroz e o Egipto.

+ Já pode fazer uma visita virtual ao Museu da Farmácia

+ Os melhores museus no Porto

+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana