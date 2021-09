Museu da Real Companhia Velha reabre para brindar a 265 anos de vinhos e história

O Museu da 1.ª Demarcação, em Vila Nova de Gaia, já reabriu as portas. No dia 10 de Setembro, a entrada será gratuita, com a oferta de um cálice de vinho do Porto.

Situado em Vila Nova de Gaia, no centro de visitas da Real Companhia Velha, o Museu da 1.ª Demarcação é dedicado à mais antiga região vinícola demarcada e regulamentada do mundo. Aqui conta-se a história do Douro, indissociável da história da Real Companhia Velha, através de garrafas, objectos e documentos, pertencentes ao espólio da empresa.

Encerrado desde Novembro do ano passado, o museu reabriu a 8 de Setembro, mesmo a tempo de brindar ao 265.º aniversário da Real Companhia Velha e da Demarcação da Região do Douro e Porto, efemérides celebradas a 10 de Setembro, data em que se assinala também o dia do vinho do Porto. Nesse dia, sexta-feira, a entrada no museu será gratuita, com a oferta de um cálice de vinho do Porto (para maiores de 18 anos), entre as 12.30 e as 19.00.

© Luís Ferreira Alves Museu da 1.ª Demarcação, da Real Companhia Velha

O museu vai estar aberto de quarta-feira a sábado, das 14.30 às 18.30, com última entrada às 18.00. Há várias opções de bilhete para o Museu da 1.ª Demarcação: simples (5€), com prova de vinho do Porto (15€), com prova de quatro vinhos do Porto (25€) e o bilhete infantil, para crianças entre os 6 e 12 anos (€2,50). As visitas podem ser complementadas com uma refeição na Enoteca 17.56, bastando para isso subir ao primeiro piso, para almoçar, petiscar ou jantar.

© Luís Ferreira Alves Museu da 1.ª Demarcação, da Real Companhia Velha

Museu da 1.ª Demarcação: Alameda da Rua Serpa Pinto, 44B (Vila Nova de Gaia). 22 244 8501. Qua-Sáb 14.30-18.30. Bilhete museu: 5€ (adulto), 2,50€ (criança).

