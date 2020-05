Museu de História Natural e da Ciência reabre em Junho

O Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto (MHNC-UP) reabrirá ao público em Junho. O Jardim Botânico abre no dia 1 com um programa especial do Dia Mundial da Criança e o Museu e a Galeria da Biodiversidade abrem no dia 2 de Junho, com entrada livre.

Os espaços físicos do MHNC-UP voltarão a servir de palco ao diálogo e à interacção com a natureza. Logo no dia 1, segunda-feira, o Jardim Botânico do Porto volta a abrir em horário normal, das 09.00 às 19.00. No dia seguinte, terça 2, também a Galeria da Biodiversidade e o Polo Central do MHNC-UP (à Cordoaria) reabrem no habitual horário – das 10.00 às 18.00, com último acesso às 17.30.

Há surpresas para estes dias de reabertura. No dia 1 de Junho, data em que se celebra o Dia Mundial da Criança, o MHNC-UP preparou um programa especial para todas as crianças que visitarem o Jardim Botânico do Porto – saiba tudo aqui. No dia 2, a entrada na Galeria da Biodiversidade e no Polo Central do MHNC-UP será totalmente gratuita, mediante inscrição prévia, através do email info@mhnc.up.pt .

Para garantir a segurança e o conforto dos seus visitantes e equipa, o MHNC-UP implementará normas de acesso e de utilização dos seus espaços, que podem ser consultadas aqui. Entre as medidas está, por exemplo, a definição de uma lotação máxima, a instalação de dispensadores de desinfectante e a obrigatoriedade do uso de máscara, que poderá ser comprada no museu.

+ Leia aqui as edições digitais e gratuitas da Time In Portugal

+ Conheça as camélias do Jardim Botânico do Porto

+ Jardim Botânico do Porto premiado pelas suas camélias

Share the story