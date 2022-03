Museu do Holocausto do Porto reabre com entrada gratuita

Após três meses encerrado, o Museu do Holocausto do Porto volta a abrir as portas a partir de 31 de Março, com entrada livre. Em 2021, recebeu 40 mil visitantes.

Museu do Holocausto no Porto

O Museu do Holocausto do Porto, o primeiro do género na Península Ibérica, abriu oficialmente as portas ao público em Abril de 2021, na Rua do Campo Alegre. Devido à situação pandémica, encerrou temporariamente no final do ano passado, mas a reabertura já tem data marcada: 31 de Março, o Dia Nacional da Memória das Vítimas da Inquisição.

Embora tenha estado fechado ao público em geral, ao longo destes meses o museu nunca deixou de receber escolas de norte a sul do país. Durante o ano de 2021, o museu acolheu "40 mil visitantes, principalmente jovens", lê-se em nota de imprensa. Este ano, a entrada continuará a ser gratuita para todas as idades.

O Museu do Holocausto do Porto foi criado por membros da Comunidade Judaica do Porto (CIP/CJP), cujos familiares foram vítimas do Holocausto. Retrata a vida judaica antes, durante e após o Holocausto – desde a expansão do nazismo na Europa, aos guetos, os refugiados, os campos de concentração, de trabalho e de extermínio, até à libertação e ao pós-guerra, a história é contada pelas suas vítimas.

Os visitantes têm a oportunidade de visitar uma reprodução dos dormitórios de Auschwitz, uma sala de nomes, um memorial da chama, cinema, sala de conferências, centro de estudos, corredores com a narrativa completa, fotografias e ecrãs exibindo filmes reais.

Rua do Campo Alegre, 790 (Porto). Seg-Sex 14.30-17.30. Encerrado ao fim-de-semana, nos feriados nacionais e judaicos. Entrada livre.

+ Museu do Holocausto do Porto: para memória futura

+ Dez novos museus para visitar no distrito do Porto