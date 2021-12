Museu do Holocausto do Porto vai estar encerrado até à Primavera de 2022

Museu do Holocausto no Porto

O Museu do Holocausto do Porto encerrou esta semana, temporariamente, devido à actual situação pandémica. O espaço, inaugurado no início do ano, deverá estar fechado até Fevereiro ou Março, "reabrindo quando as circunstâncias o permitirem", lê-se em comunicado.

"São frequentes os ajuntamentos de escolas e outros visitantes", esclarece Michael Rothwell, director do museu, acrescentando que "a situação de saúde pública agrava-se e não desejamos manter o museu aberto até à reabertura da sociedade".

O Museu está aberto desde Abril e até agora recebeu mais de 35 mil pessoas, público que é "esmagadoramente constituído por adolescentes que ali se deslocam em grupos ou em visitas escolares".

Criado por membros da Comunidade Judaica do Porto (CIP/CJP), cujos familiares foram vítimas do Holocausto, no Museu do Holocausto do Porto é possível visitar uma reprodução dos dormitórios de Auschwitz, uma sala de nomes, um memorial da chama, cinema, sala de conferências, centro de estudos, corredores com a narrativa completa, fotografias e ecrãs que exibem filmes reais.

