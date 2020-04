Museu Mineiro desafia a fazer trabalhos manuais sobre o 25 de Abril

À semelhança do que vem acontecendo com várias instituições culturais, o Museu Mineiro de São Pedro da Cova, em Gondomar, mudou-se para a Internet. O programa #museumineirovaiacasa tem ocupado a página de Facebook com a disponibilização de catálogos de exposições, a partilha de documentos e fotografias sobre a história mineira daquele território ou a sugestão de livros ou filmes relacionados com ela.

A acção do serviço educativo também não fica de fora e, até 21 de Abril, o Museu Mineiro convida miúdos e graúdos a realizar trabalhos manuais alusivos ao 25 de Abril. Para pensar e ilustrar a liberdade que veio com a Revolução dos Cravos, devem, primeiro, mergulhar na História de uma Flor, livro de Matilde Rosa Araújo com ilustrações de João Fazenda.

O livro pode ser lido e ouvido online e conta a história de uma flor que “passa de escura a vermelha, de triste a alegre, de só a acompanhada” e que se torna “a personagem principal de uma história que mudou um país”. O desafio é organizado pelo Museu Mineiro e pela Biblioteca de Fânzeres, para onde os trabalhos deverão ser enviados via email ou Facebook, identificados com o nome e idade do autor. Posteriormente, os trabalhos serão expostos nas páginas de ambas as instituições.

