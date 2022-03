Musubu, o novo ateliê de comida japonesa nas traseiras da Coração Alecrim

O jasmim que pende sobre o muro do pátio impregna o ar com um cheiro doce e primaveril, como se o quisesse harmonizar com os pratos, as pequenas obras de arte delicadas que Sako Arao prepara nas traseiras da Coração Alecrim, uma das lojas mais bonitas e sustentáveis do Porto, cheia de produtos locais e artesanais.

Num espaço mais próximo de um ateliê culinário do que de uma cozinha de restaurante, a chef, que em tempos preparava os menus do Namban Oporto Kitchen — primeiro nas Galerias Lumière e, depois, na Rua dos Bragas —, apresenta agora no Musubu as omusubi, bolas de arroz japonesas, geralmente em forma de triângulo, e outras iguarias sazonais a acompanhá-las. Numa apresentação cuidada, privilegiando a slow food.

Há sempre oito omusubi disponíveis na carta, além das anunciadas no menu do dia (entre os 3,50€ e os 4,50€). Podem ser temperadas apenas com um toque de sal de Tavira ou ser recheadas com umeboshi, a ameixa japonesa curtida em sal, o recheio mais típico. Esta vem com o arroz morno e a alga crocante e estaladiça, ingredientes que contrastam com o sabor salgado e ligeiramente picante da ameixa.

Há-as ainda recheadas com alga wakame temperada com molho de soja e gengibre, com sauerkraut, com cogumelos fervidos em caldo doce e soja, ou com alga kombu com soja, mirin e sake, entre outras. Para comer na mesa comunitária lá dentro ou no pátio, em dias de sol.

©DR Omusubi recheada com umeboshi, ameixa japonesa

Para acompanhar, há sempre uma sopa, uma salada e os doces do dia. Quando lá fomos, a sopa era de cabeça de aipo, maçã, nozes e crackers de cominho (6,50€) e a salada, muito fresca e aromática, levava tofu, wakame, ervilha de quebrar, hortelã pimenta e vinagrete de soja e sésamo branco (6,50€).

O guloso zenzai de feijão mung e leite de coco com shiratama mochi de canela, gelado de matcha e pedaços de banana da Madeira (8,50€), ou o bolo de frutas secas com miso e melaço, pêra rocha escalfada em sakê e creme de soja (8,50€) rematam a refeição. Para beber, há kombucha, cerveja artesanal, chás, refrescos e ginger ale caseiro (a partir de 1,50€).

©DR Musubu

Travessa de Cedofeita, 28. 91 398 0790. Qui-Sáb 11.00-16.00.

