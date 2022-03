Na Casa-dá-Bó há concertos e cocktails com vinho do Porto

Depois de ter sido inaugurada em Dezembro de 2021, mantendo-se em actividade até Janeiro, a Casa-dá-Bó está de volta para mais uma temporada. Até 30 de Abril, este bar pop-up da Cockburn’s, da família Symington, tem uma variada carta de cocktails feitos à base de vinho do Porto e uma agenda recheada de concertos, workshops e lançamentos de vinhos.

Para acompanhar os vinhos e cocktails, o bar conta com a parceria do restaurante Belos Aires para a confecção de alguns petiscos. No menu há azeitonas e empanadas de alheira, frango ou de legumes, tábuas de queijos e enchidos e, para os mais gulosos, pastéis de nata.

© DR Casa-dá-Bó

Nos dias 18 e 25 de Março, a partir das 18.00, haverá concertos com as guitarradas de João Cardoso, mais conhecido como Mau Olhado. A 24 de Março, entre as 19.00 e as 20.30, o bar vai acolher o evento Porto Shake, da School of Port, orientado para profissionais e entusiastas do vinho do Porto. O momento, que convida a criar cocktails, contará com a presença da bartender Iolanda Lourinha, embaixadora da Riedel. A participação no workshop está sujeita a inscrição prévia, via email (schoolofport@symington.com) ou através do Instagram da School of Port ou da Cockburn's.

© DR Casa-dá-Bó

Em Abril, um dos destaques vai para o lançamento do vinho do Porto Cockburn’s O Provador, com data a anunciar em breve. Ao longo do mês, o bar vai acolher mais momentos musicais com Mau Olhado e as empanadas do Belos Aires: todos os sábados, a partir das 18.00.

No dia 14 de Abril, às 19.00, o “Tawnylicious com o School of Port” vai reunir elementos da Cockburn’s e da School of Port num workshop de blending de Portos Tawny com indicação de idade. Nesta sessão, em que serão partilhados vários segredos, os participantes vão ficar a perceber como podem criar a sua mistura de Porto Tawny. A inscrição é obrigatória.

Rua Actor João Guedes, 14 (Porto). Qua-Dom 17.00-01.00

