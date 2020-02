Na nova carta do Almeja os pratos viajam pelo mundo

As viagens foram a principal inspiração para a construção do novo menu, que entrou em vigor no passado dia 11, no Almeja, restaurante de casual fine dining comandado pelo chef João Cura e pela mulher Sofia Amaral Gomes.

Nas entradas vale a pena provar os tubérculos com foie gras e castanha (7€) e os cogumelos maitake, muito usados no Japão, com tupinambo, kale e avelã (6,80€). Seguindo a mesma linha vegetariana, as novidades nos pratos principais passam pelo "minestrone" de vegetais com algas e espelta (17€), a horta de Inverno (16,90€) e os cogumelos silvestres com arroz carolino e trufa (19€).

E o arroz é um elemento comum a toda a carta, brilhando também no prato de arroz negro com peixe do dia, salicórnia e aioli (22€) e no arroz de cabrito com miúdos (24€), que entrou na carta no ano passado mas que se tem mantido no topo das preferências. Se anda à procura de novidades, atire-se ao pombo torcaz com raiz de aipo, pêra, marmelo e mole, um molho de origem mexicana (25,40€).

A sobremesa à base de caril, coco, manga e pistácio remete para outra zona do globo, uma verdadeira explosão de sabores (6,80€). "Leva um creme de caril doce, gelado de coco, bolinho de coco, manga fresca, massa filo, pó de caril, pistácio, pó de iogurte e coentros", explica Sofia. Além desta, pode e deve experimentar a de gorgonzola, pêra, marmelo e chocolate negro (7€) e a de tupinambo, chocolate, alho negro e malte (7,20€).

Pode provar estes pratos à carta ou num dos menus de degustação (60€/dez momentos ou 85€/14 momentos). Ao almoço, de terça a sexta-feira, há dois menus (a partir de 9,90€).

