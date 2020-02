Na nova carta do Digby, no Torel Avantgarde, é o produto português que manda

Há novos pratos para experimentar no Digby, o restaurante do Torel Avantgarde, um boutique hotel de cinco estrelas na Rua da Restauração. Todos têm como base o "produto português", como explica o chef executivo Hugo Portela, a época do ano e, por consequência, a disponibilidade dos produtos.

Ao almoço, de segunda a sexta-feira, pode optar por um de dois menus: o de 18€ tem dois pratos e o de 21€, três. Em ambos estão incluídos também o couvert, a água, um copo de vinho e o café. Tártaro de Inverno; arroz de tamboril; panqueca de alheira, lentilhas e abóbora; e panacota de caramelo são alguns dos pratos que podem compor o seu.

Ao jantar, como há sempre mais tempo, as opções também são mais. Comece com a feijoada de enchidos com ovo a baixa temperatura (7€) ou a entrada à base de cenouras, onde estas são apresentadas em várias texturas (7,50€). Depois, entre o mil-folhas de robalo com molho de açafrão (22€), o tamboril asiático com lima e gengibre (21€) e a costeleta de vitela com milhos (26€) vai ser difícil escolher apenas um.

Prove a pré-sobremesa de barriga de leitão, toucinho do céu e gelado de banana, que pretende fazer a ligação entre o salgado e o doce (12€), e remate tudo com a esfera de frutos vermelhos e chocolate (9€) ou a banana e tapioca, uma espécie de arroz doce feito com tapioca (7€).

© Luis Ferraz

