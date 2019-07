Na Oficina dos Rissóis presta-se homenagem a este petisco

Fazer bem com simplicidade é o mais difícil, mas na Oficina dos Rissóis, que acaba de abrir perto dos Poveiros, Louis e Alexandra conseguem.

Feitos com farinha biológica, e cozinhados no forno, são recheados com as mais diversas opções, como frango com campo assado com cebola (1,30€), vitela arouquesa estufada com cenoura (1,20€), cogumelos shiitake (1,35€), cleitão à Bairrada (1,70€) e pescada (1,30€), entre outros.

Ao almoço há um menu a 5,50€ que inclui dois rissóis do dia, um acompanhamento (batata frita, salada, pickles, arroz malandro, entre outros) e uma bebida.

