Na Tasca Vasco, os artistas também podem ser cozinheiros

A primeira edição do Sons no Tacho, uma série de jantares descontraídos que pretendem "desafiar músicos, artistas e pessoas fora da caixa" a saírem da sua zona de conforto, cozinhando os seus pratos preferidos ao lado do chef Camilo Jaña, acontece já esta quinta-feira 19 às 21.00, na Tasca Vasco, na Baixa.

João Vieira, DJ, músico e produtor portuense (Club Kitten, X-Wife e White Haus) é o primeiro convidado e a gastronomia mexicana, a sua preferida, o tema central do jantar. O menu custa 25€ e inclui coisas boas como margarita e picco de gallo com abacate, tacos ao balcão, las carnitas e "narco", churros com mole de chocolate picante (mas também há alternativas vegetarianas).

As reservas devem ser feitas através do telefone 22 203 3144 ou do email geral@tascavasco.pt.

