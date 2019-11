Não sabe onde tomar o pequeno-almoço? O Lazy Breakfast Club é o novo restaurante da Baixa

Os nossos pais andaram uma vida inteira a convencer-nos a tomar um bom pequeno-almoço, mas foi preciso ouvirmos falar em ovos, bagels e americanos para levarmos as suas recomendações à letra.

No Lazy Breakfast Club, o novo spot da Baixa para começar o dia de barriga cheia, há tudo isto e muito mais. Bagel com cogumelos, espinafres e tofu (5€), croissant com ovo estrelado, bacon e cheddar (4€) e waffle de frango com creme de abacate, chutney de manga e caril, tomate e ovo escalfado (6€) são algumas das sugestões mais originais.

Se preferir os clássicos, opte pelo english breakfast, com ovos estrelados, salsicha fresca, tomate, bacon, cogumelos, espinafres, feijão e pão, servido com um sumo de laranja e um café (9€).

Mas “a ideia é ter um conceito de dia e outro à noite”, como explica Ricardo Cidade, sócio do projecto. Qual? Fechar o restaurante, receber apenas um grupo e adaptar os pratos da carta a uma vertente de jantar, tendo, por exemplo, um frango inteiro na mesa para partilhar.

De dia ou de noite, se quiser ter uma vista privilegiada, siga a recomendação de Vando Montenegro, outro dos sócios, e escolha a mesa com vista para a cozinha.

