Saiba tudo sobre o novo Saudade Cocktail & Restaurant

Podem falar dos pastéis de nata, do bacalhau, do fado e dos Descobrimentos, mas não há nada mais português do que a saudade. Por isso, foi esse o nome escolhido para o Saudade Cocktail & Restaurant, o novo restaurante da cidade, a dois passos da Ribeira, onde os produtos de origem nacional estão na base da carta criada pelo chef José Luís Ferreira. A esta, juntou-lhe algumas influências do mundo, fruto de viagens e experiências profissionais em outros países.

O robalo braseado com wasabi, funcho, rabanete e um dashi aromático e ligeiramente fumado; o lombo de bacalhau com tagine de pimentos; o carré de borrego com puré de batata trufado e couve portuguesa; e a sobremesa à base de chocolate, café e pimenta rosa são alguns dos pratos mais promissores.

©João Saramago

O preço médio ronda os 25€/30€ sem bebidas, mas aconselhamos a não fazer a refeição sem elas. Os cocktails da casa, como o Saudade, que leva vodka, Porto Ruby e frutos vermelhos frescos macerados, (10€) e o Muscle Mule, com vodka, sumo de lima, ginger beer e espuma de gengibre (9€), são boas alternativas para ajudar a empurrar a comida. Mas também para animar uma tarde fria de Inverno, já que o bar funciona ao longo de todo o dia. Aproveite.

+ Os 50 melhores restaurantes no Porto

+ Os melhores restaurantes na Ribeira

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.