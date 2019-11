Natal à Porta: os concertos à entrada de edifícios emblemáticos da cidade estão de volta

Em Dezembro, o ciclo Natal à Porta, que traz espectáculos à entrada de edifícios emblemáticos da cidade, regressa para mais uma edição. Este ano, a iniciativa de acesso livre conta com seis concertos na agenda, que se dividem entre o varandim da Torre dos Clérigos, a escadaria da Igreja de Santo Ildefonso, a Avenida dos Aliados e a Praça de Gomes Teixeira.

Aos sábados, dar-lhe música é responsabilidade do PopUp - Vozes Portáteis, um grupo de canto a capella que vai revisitar clássicos natalícios, enquanto aos domingos esta recai sobre a Companhia Ópera de Bolso, dirigida pelo maestro António Sérgio Ferreira. Os espectáculos decorrem nos primeiros quatro fins-de-semana do mês, sempre às 16.00. Consulte abaixo o programa completo da iniciativa, preparada pela Ágora - Cultura e Desporto do Porto.

Programa

Ópera de Bolso

01/12, no varandim da Torre dos Clérigos

08/12, na escadaria da Igreja de Santo Ildefonso

15/12, na Avenida dos Aliados

22/12, no varandim da Torre dos Clérigos

Pop-up - Vozes Portáteis

07/12, no varandim da Torre dos Clérigos

14/12, na Praça de Gomes Teixeira

