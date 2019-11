Natal no Porto: dia 30 de Novembro faz-se luz na cidade

Se o Natal é a sua altura do ano favorita, já falta pouco para começar a celebrar. As luzes que iluminam a cidade na época natalícia costumam ser oficialmente ligadas a 1 de Dezembro, no entanto, este ano acendem-se um dia mais cedo. No sábado 30 mais de 80 ruas, praças e jardins serão iluminados por 2,4 milhões de micro lâmpadas LED de baixo consumo.

As luzes chegam a mais 20 ruas do que no ano passado e no total foram utilizados 26 quilómetros de extensão de cabos por toda a cidade, o que fará com que este Natal seja o mais luminoso de sempre. O branco será a cor predominante, com alguns apontamentos em verde, vermelho e azul.



As iluminações serão inauguradas oficialmente às 18.00 nos Aliados. Ao mesmo tempo, as 31 600 luzes da árvore de Natal darão cor à Praça do General Humberto Delgado, mesmo em frente ao edifício da Câmara do Porto. A árvore, com 30 metros de altura e 12 metros de diâmetro, pesa cerca de 16,4 toneladas. Agarre na família e vá admirar a época mais bonita do ano.

