Natal a Rir: oito espectáculos de rua vão animar a Invicta na nova edição deste ciclo

Entre 30 de Novembro e 22 de Dezembro, as ruas da cidade vão servir de palco a uma série de espectáculos que aliam humor, magia, malabarismo, acrobacia, música e mímica, na sequência da nova edição do ciclo Natal a Rir. As apresentações, que vão ter lugar na placa superior da Avenida dos Aliados, chegam com a promessa de proporcionar "muitos sorrisos e situações hilariantes, até porque os protagonistas fazem questão de interagir com o público", avança o portal de notícias da Câmara do Porto, a entidade responsável pela iniciativa.

Os oito espectáculos, aos quais está convidado a assistir gratuitamente, acontecem nas tardes de sábado e domingo pelas 16.30 (apenas a primeira actuação, marcada para sábado 30, tem início às 15.30). Artistas nacionais e do Chile, Argentina, França, Itália e Espanha são as estrelas do evento, que arranca com Una sonrisa muda la vida, interpretada pelo Mimo Huenchulaf.

Nesta apresentação, cuja intenção é improvisar com o público e com todos os objectos que se encontrem à disposição - pelo que é sempre distinta -, Huenchulaf procura fazer com que o tempo passe de uma forma diferente, numa viagem com destino "a um mundo sem medos nem limites, onde tudo pode passar". O espectáculo mistura disciplinas de mimo clássico, mimo contemporâneo, mimo de rua, acrobacias e clown, além de utilizar elementos e técnicas do malabarismo e de manipulação, segundo está descrito no site do artista.

Para saber quais as actuações que não pode mesmo perder, consulte abaixo o calendário da iniciativa.

Programa

30/11: Una sonrisa muda la vida (mímica), de Mimo Huenchulaf (Chile)

01/12: O Saltimbanco (comédia e artes circenses), de Pedro Charneca (Portugal)

07/12: La rosa de los ventos (clown), de Torpeza Ritmika (Argentina)

08/12: Orquestre Immaginarie (música), de Eric Tarantola (França)

14/12: Petit (clown), de Fruttilla com Crema (Chile)

15/12: Cualquier Verdura (clown e equilibrismo), de Chimichurri (Espanha/Argentina)

21/12: MelaFilo (clown e magia), de Luca Bellezze (Itália)

22/12: Ciro Cavallo Show (comédia visual), de Maurizio Marchetti (Itália)

