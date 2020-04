Nesta Páscoa pode ter refeições de chef no conforto da sua casa

A Supper Stars, marca de referência para serviços de chef ao domicílio, vai entregar refeições caseiras a tempo da Páscoa. O objectivo é fazer com o domingo de Páscoa seja “saboroso e conveniente para todos”, sublinham em comunicado.

Tendo em conta o contexto em que vivemos, “os chefs estão disponíveis a partir das suas próprias cozinhas para preparar menus adaptados à época” e levá-los à sua porta. As sugestões para entrada são creme aveludado de camarão e terrine de aves com salada. Para o prato principal, pode provar carré de borrego com crosta de ervas e puré de batata ou cabrito assado aromatizado com alecrim, batatinhas assadas e esparregado de espinafres. Quanto às sobremesas, há um belo pudim de ovos caseiro ou um ovo da Páscoa recheado à sua espera.

As refeições são todas feitas “à medida das necessidades, preferências e restrições alimentares” de cada cliente, o que torna a personalização o maior factor diferenciador da marca. Pode encomendar através do site para o seu almoço ou jantar, com três opções de preço: Introdução (15€/pessoa), Essência (25€/pessoa) e Assinatura (35€/pessoa), que incluem sopa/entrada e prato principal. As sobremesas ficam à parte e custam 25€ para seis a oito pessoas.

O serviço está disponível de norte a sul do país. A encomenda mínima é para quatro pessoas, devendo reservar com 48 horas de antecedência. Os pagamentos são feitos por transferência bancária ou referência Multibanco. Para mais informações, basta contactar o número 927 690 774.

Segundo Tiago Ribeiro da Supper Stars, para a região do Porto estão ainda disponíveis opções como sopa de tomate e manjericão (Introdução), cogumelos frescos recheados com legumes e queijo São Jorge (Essência), caril de camarão (Essência), perna de borrego confitada, acompanhada por batata assada e arroz de enchidos (Essência), caldeirada de peixe e camarão (Assinatura), mousse de chocolate de São Tomé e leite de creme de cardamomo.

Nos próximos dias, a Supper Stars vai publicar nas redes sociais sugestões para entrega e tem também disponível a opção de planeamento de refeições para vários dias. Fique também a par das iniciativas que estão a decorrer online, como fóruns digitais, partilhas de receitas e dicas, informações sobre ingredientes para que possa ter uma alimentação mais saudável, directos com chefs, workshops em família e formação em team building.

