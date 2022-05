Nivà é a nova gelataria de Matosinhos onde vai querer passar este Verão

Matosinhos acaba de ficar ainda mais doce com a abertura da gelataria NIVÀ. Com lojas em Turim, Cannes e Lisboa, este é o primeiro espaço da marca italiana, distinguida pelo guia gastronómico Gambero Rosso, no norte do país.

A gelataria artesanal, que se orgulha de trabalhar com matérias-primas de qualidade, 100% naturais, produz os seus gelados diariamente, recorrendo a ingredientes como o leite dos Alpes, exclusivamente italiano; as avelãs e os pinhões do Piemonte; a fruta da época vinda de pequenos produtores, o café torrado moído ou o chocolate fondant esmagado à mão.

Em copo ou cone (os preços variam entre os 2,90€ e os 8,90€), com direito a uma bolacha e topping de oferta, têm mais de 200 sabores, que vão variando consoante a disponibilidade dos produtos. Nocciolato al sale ou chocolate com avelã e flor de sal; ganache de chocolate negro; fior di latte com cereja; caramelo com flor de sal ou cremino, sabor que deu origem ao conhecido Kinder Bueno, são alguns dos gelados que poderá provar por aqui. Muitos deles foram até criados por chefs galardoados com estrelas Michelin.

Ricardo Lopes Lisboa, 27/3/2019 - Cremeria Niva ( Ricardo Lopes / DR )

E por falar em estrelas, a marca nasceu em 1988, quando Diana de Benedetti e o marido Silvio Rivolta abriram o Bontan, um restaurante que viria a conquistar a tão ambicionada distinção.

São também fortes nos bolos de gelado, nos cannolis recheados, nos picolés para aniversário, nos pães brioche com gelado (pode parecer estranho, mas asseguramos-lhe que é bem bom) e também nas granitas, preparadas só com fruta fresca e ervas colhidas na hora. Esta é a terceira loja da marca em Portugal e todos os sabores estão disponíveis para take-away.

Rua Sousa Aroso, 102 (Matosinhos). 96 896 7566. Dom e Seg-Qui 12.00-21.00, Sex-Sa´b 12.00-22.00.

