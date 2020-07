No Callejero há comida mexicana de rua

Há mais um restaurante mexicano na cidade. Chama-se Callejero (que em espanhol significa mapa de ruas) e abriu recentemente na Baixa, depois de algumas experiências pop-up numa food truck que viajou pelo país.

Comandado por Andres Montes, mexicano, e Laura Flores, espanhola, um casal ligado às artes plásticas, o Callejero é um bom sítio para petiscar a qualquer hora.

Há totopos e molhos caseiros (3,50€), guacamole feito no momento (5,50€), um ceviche Cora, com tubarão e abacate muito fresco (7,50€) e uma lista de burritos bem recheada (a partir de 8,50€).

Mas são os tacos a grande atracção do menu. Do Cochinita Classic, com ombro de porco e cebola, típico de Yucatán (7,50€), ao Bisteca, com tiras de carne de vaca, cebola e um toque de citrinos (8,50€), passando pelo Nopalitos, um taco vegano, com cacto nopal, cebola, tomate, pimento verde e coentros (8,50€), tem muito por onde escolher. Regue tudo com margaritas ou com um dos cocktails da casa e sinta-se a viajar sem sair da cidade.

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

+ Os 13 melhores restaurantes do mundo no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story