No domingo, em Ermesinde, elege-se a melhor rabanada da região

As rabanadas são um dos doces mais comuns à mesa dos portugueses na ceia de Natal, mas também é comum vê-las nas pastelarias, principalmente nesta altura do ano. Há, no entanto, diferentes receitas e diferentes formas de as fazer. Assim sendo, e para descobrir qual é a melhor rabanada da região, a Confraria do Pão, da Regueifa e do Biscoito de Valongo organizou, pela segunda vez, o concurso "A Melhor Rabanada", que acontece no domingo 1 às 15.00.

Qualquer pessoa pode levar a sua rabanada a concurso. Basta para isso inscrever-se no Quartel de Bombeiros Voluntários de Ermesinde até sábado 30. De resto, é ir aperfeiçoando a receita - saiba que os critérios do júri, que inclui o Presidente da Confraria da Rabanada, são a apresentação, a cor, a textura e o sabor.

Caso a culinária não seja o seu forte, pode (e deve) marcar presença na mesma. Isto porque a tarde está preenchida com actividades como a tertúlia Rabanadas - da tradição à memória, às 15.00, e duas actuações das crianças da Associação Académica e Cultural de Ermesinde, às 16.00. A partir das 17.00 é altura de provar as rabanadas levadas a concurso. A entrada custa 2€, mas o evento tem um cariz solidário. Todo o dinheiro angariado vai ser entregue aos Bombeiros Voluntários de Ermesinde.

