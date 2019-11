No KUG, Kitchen & Urban Garden a comida é feita a pensar na sustentabilidade

Queremos que sinta o mesmo que sentimos quando entrámos pela primeira vez no KUG, o Kitchen & Urban Garden que abriu ao lado do Palácio de Cristal. Por isso, não vamos entrar em grandes pormenores sobre o espaço. Deverá saber apenas o necessário: fica no rés-do-chão do hotel Oporto Loft, tem 2500 metros quadrados, várias árvores centenárias e é o sítio ideal para levar o seu amigo de quatro patas.

Mas também é um spot perfeito para quem gosta de comer com foco na sustentabilidade, já que, sempre que possível, trabalham com produtos locais (às vezes até vêm do jardim), sazonais e de pequenos produtores. Ao almoço há sempre quatro proteínas à escolha (carne vermelha, carne branca, peixe ou proteína vegetariana), dois hidratos de carbono e dois acompanhamentos à base de vegetais que pode escolher para compor o seu prato.

Se não quiser ter trabalho, pode sempre optar pelo prato do dia, como esta fraldinha assada com legumes salteados, puré de batata doce e ketchup de goiaba (8,50€) e sentar-se na pérgola a admirar a natureza. Se lhe der a fome fora do horário das refeições, há sempre tostas e hambúrgueres feitos com pão de fermentação natural da Masseira (7€), bowls (a partir de 5€) e tábuas (13€). Para beber, não faltam cocktails, como o Ginger Garden, com gin, xarope de manjericão e vinagre balsâmico e cerveja de gengibre; e o Royalty Red, com gin pink, polpa de morango, Triple Sec e vinho rosé (ambos a 7€).

A partir deste mês, quando o período de soft opening terminar, o KUG terá dois novos espaços, mais virados para a noite: um wine bar com vinhos orgânicos e um restaurante sustentável, onde as refeições vão rondar os 30€/40€. Enquanto espera, sente-se nos puffs, deite-se na rede ou estique-se num dos tapetes de plástico reciclado que estão na relva e aproveite o sossego no meio da cidade (ups, já estamos a contar demais).

