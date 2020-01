No novo Luca na Foz não faltam bolos caseiros e 'comida da avó'

Na música de Suzanne Vega, o Luka vive no segundo andar (vá lá, trauteie à vontade). O Luca de Luísa Oliveira Santos e Francisca Amorim está instalado no rés-do-chão do a.Cru, um espaço com várias lojas na Foz. É lá, nesta casa do século XVIII, que se serve “comida da avó”, como explica Luísa, da empresa de catering No Mundo de Luísa, responsável pela confecção dos pratos.

Dos bolos caseiros (2,50€/ fatia) que estão na montra todos os dias para o pequeno-almoço e lanche – chocolate, fécula, pão-de-ló e noz com ovos moles são alguns dos que pode encontrar – às torradas (1,20€), taças de iogurte com cereais e fruta (4,50€) e tábuas de queijos e enchidos (10€) para petiscar depois do trabalho, não faltam sugestões para acompanhar com uma chávena de chá, café de saco ou um copo de vinho.

Ao almoço, servido entre as 12.00 e as 15.00 de segunda a sexta-feira, há sempre um menu a 8€ com sopa, prato (com opção vegetariana), bebida e café. Timbal de frango com ervilhas e cenouras; caril de legumes com arroz; pescada com molho de marisco e tagine de grão fazem parte da lista. Por encomenda, para duas ou mais pessoas, pode pedir empadão de carne, tripas à moda do Porto, língua estufada e outros pratos de conforto do género.

Ao sábado, o brunch buffet (14€) é servido entre as 12.00 e as 16.00 e tem sempre coisas boas, como quiches, salgadinhos, saladas e muito mais. Ao jantar, para reservas a partir de dez pessoas, o Luca abre as portas e tem menus de grupo para todos os gostos. Bom apetite.

