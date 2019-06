No novo Villagio Porto há pizzas, massas e risotos para provar

O Porto tem uma nova “aldeia”. O edifício que serviu de morada ao antigo Brando Casa do Café, acolhe agora o novo representante da comida italiana na cidade. Além das expectáveis pizzas, massas e risotos, neste espaço brilham também os bifes: “pratos dos quais os clientes nacionais gostam”, explica Jorge Pereira, um dos donos do Villaggio que, na língua de Leonardo da Vinci, significa aldeia.

Foi precisamente uma aldeia que uniu os quatro sócios. Tanto Jorge, como o irmão Miguel Vieira e a cunhada Tânia Pereira são naturais de Nespereira, em Cinfães. Rita Silva, casada com Jorge, nasceu em Lisboa, mas os seus pais são também desta localidade. Ficou tudo em família, como já deu para perceber.

E já que falamos de famílias, passe por aqui com a sua e sente-se à mesa. Há pão de alho feito com massa de pizza e recheado com queijo mozarela, salsa, bacon, chouriço e pimenta preta para começar (2,90€). Depois, atire-se às pizzas – a caprese (8,50€), com mozarela fresca, tomate fresco, pepperoni e rúcula, é uma boa opção –; ou a um risoto de salmão (8,50€) ou a um prato de massa (escolha o tipo e junte a combinação que preferir). Para terminar, prove o tiramisù ou a panacota, que tentam ter sempre disponíveis.

+ Os melhores restaurantes italianos no Porto

+ Os 50 melhores restaurantes no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.