No Rooftop Flores há DJ’s ao final da tarde, petiscos e muitos cocktails

Os eventos acontecem entre as 17.30 e as 21.30, todas as sextas-feiras e sábados, até Outubro. A entrada é livre.

Um dos finais de tarde mais bonitos (e divertidos) sobre a cidade acontece no Rooftop Flores, no topo do MMIPO, à sombra das laranjeiras. Todas as sextas-feiras e sábados há DJ’s a animar o ambiente e uma carta de bebidas e petiscos para forrar o estômago enquanto se dá um passinho de dança, se põe a conversa em dia e se brinda à chegada do Verão.

DJ Xico Ferrão e Catarina Silva foram os primeiros a inaugurar as noites da semana passada, mas os próximos a dar espectáculo serão João Tenreiro, no dia 10, e Bruma, a 11 de Junho. Alex Vinent (dia 17), Francisco Coelho (dia 18), André Cascais (dia 24) e Rodrigo Afreixo (dia 25) são os DJ’s encarregues de animar as hostes até ao final do mês.

Tábuas de queijos e enchidos, sanduíches de salmão fumado, bolo do caco com rosbife, sobremesas como queijada de coco ou bolo de chocolate e nozes são algumas das opções disponíveis para petiscar ou partilhar com a sua companhia. Para beber, o bar vai estar a preparar cocktails com vinho do Porto e sangrias de vinho do Porto branco ou rosé, bem como a servir vinhos, cervejas e sidras.

