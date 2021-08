No terraço do ViaCatarina há novos pratos e cocktails para provar

O LIFT Rooftop fica no 14º andar do centro comercial, na Rua Santa Catarina, e tem vista privilegiada para a cidade.

Há cerca de três anos, o 14º andar do ViaCatarina - o centro comercial da Rua de Santa Catarina - ganhou uma nova vida e transformou-se em LIFT Rooftop. Agora no terraço, com vista para alguns dos pontos mais populares da cidade, pode provar novos pratos e cocktails.

Com assinatura do chef Felipe Faustino, o novo menu conta com várias sugestões para o lanche e jantar, como o hambúrguer Sé (8,50€) - carne de vaca, rúcula, tomate, queijo Gouda, pickles e maionese de azeitona - ou o Clérigos (8,78€) - carne de vaca, bacon, cebola roxa caramelizada, queijo Cheddar, alface e maionese de alho - mas também tostas, saladas, bowls, ovos ou panquecas.

Além disto, foram criados alguns pratos pensados para partilhar, como por exemplo, batatas fritas com Cheddar e bacon (5,50€), crocantes de alheira com molho agridoce (5,80€), mini bolos do caco com salmão fumado, manga e agrião (7,50€), e uma trilogia de tacos (8,50€).

© DR Trilogia de tacos

Já os novos cocktails foram criados por Ana Camacho, que fez parte da Shortlist Lisbon Bar Show Awards, para a melhor barmaid do país, em 2019. Então, para beber estão disponíveis criações como o Bazamos ou Ficamos (7€), com Porto Rosé, toranja, lima e água de mel; o One More Time (7€), que leva Bandida do Pomar, vodka, melancia e limão; ou o Lift-Loft (7,50€), que tem tequila, lima, maçã verde, salty agave e mezcal. O menu fica completo com várias bebidas espirituosas, cervejas, vinhos e sangrias muito originais.

© DR Cocktail Lift-Loft

Para acompanhar estes novos pratos e cocktails, durante todo o mês de Agosto, vai poder assistir a uma grande variedade de programação musical, que inclui DJ sets e concertos ao vivo. A programação vai sendo anunciada no Instagram do espaço, mas para já pode contar com actuações de Thiago Espírito Santo (dia 9, segunda-feira), Pixel82 (dia 13, sexta-feira), Dupplo (dia 15, domingo), e 9T2 (dia 20, sexta-feira).

Rua Fernandes Tomás, 508 (Baixa). 22 018 6594. Seg-Qua 11.00-23.00; Qui-Sáb 11.00-00.00; Dom 11.00-23.00.

