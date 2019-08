No UVA by Calém serve-se comida portuguesa com vista para o rio

Nos últimos anos, quem vinha e atravessava o rio dava de caras com uma estrutura abandonada e degradada, onde agora é o UVA by Calém do chef António Vieira — a concessão foi cedida durante 15 anos pela empresa vinícola que dá nome ao restaurante —, também responsável pelo Wish, na Foz, e pelo Casanova, um espaço para eventos em Matosinhos.

Com uma esplanada com mais de 100 lugares praticamente em cima do rio, o UVA é um sítio onde apetece ficar. Não só pela vista ou pela decoração, mas também, e principalmente, pela carta, com petiscos e pratos principais, muitos deles inspirados no receituário português.

Há caldo verde (4,50€), croquetes de alheira (7€), calamares com maionese de caril (9€), bolinhos de bacalhau e pataniscas (ambos a 7€) e mariscos frescos como as gambas ao alho (15€) ou os mexilhões à Marinheira (12,50€). Nos pratos principais não faltam o polvo à lagareiro (25€), o bacalhau assado com broa (19€) ou o peixe, que vem todos os dias de Angeiras. "Vou lá ver o que há de mais fresco e trago. Pode ser robalo, corvina, peixe-galo, pregado", entre outros, conta. O bife de alcatra com molho de pimenta, mostarda ou cogumelos (20€), os hambúrgueres (entre 8€ e 10€) e os preguinhos (8€) também são boas alternativas.

À sobremesa há doces típicos, como o leite-creme queimado ou o pudim Abade de Priscos, mas também clássicos como a mousse de chocolate, a tarte de limão (todos a 5€) ou a bola de gelado (3,50€). Mas não falamos de um gelado qualquer. É da marca Segreti, outro projecto que o chef "está a arrancar neste momento". Chocolate, baunilha, maracujá, limão, morango e manga são alguns dos sabores disponíveis. Se estiver a passear pelo Cais de Gaia, também pode prová-los no carrinho que está na esplanada.

+ O alojamento alia-se à gastronomia no non-restaurant de Pedro Limão

+ Menu de degustação é a mais recente novidade do Ammar, em Leça da Palmeira

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.