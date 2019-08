O alojamento alia-se à gastronomia no non-restaurant de Pedro Limão

A cozinha de Pedro Limão mudou-se para um edifício maior, com seis apartamentos, oito cozinhas e um non-restaurant, isto é, um espaço que pretende proporcionar aos clientes "experiências pouco convencionais, numa atmosfera que lembra mais a sala de jantar de uma casa do que uma sala de restaurante", explica o chef.

Enquanto o alojamento fica pronto (o plano é funcionar a partir de Setembro), pode desfrutar do menu de degustação (49€), que se divide em dez momentos. É preparado com produtos da época e vai mudar a cada mês. Mas também pode pedir pratos à carta, como a barriga de porco seca ao sol, confeccionada a baixa temperatura, com marshmallow salgado e queijo de cabra (14€), ou um outro feito apenas com batatas (13€) que inclui, por exemplo, maionese feita com óleo de as fritar.

© Marco Duarte

Quando o edifício estiver concluído, o foco vai passar a ser o alojamento e vão ser usados todos os veículos possíveis para ligar a gastronomia à estadia. A realização de festas de casamento, jantares temáticos, lançamentos e workshops também estão previstos.

