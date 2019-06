Noites de Comédia. A partir de hoje há stand-up comedy na Fábrica Nortada

Se há muito que não dá umas boas gargalhadas, a nova iniciativa da Fábrica Nortada pode ajudá-lo a resolver esse problema. A partir de hoje, o espaço vai acolher Noites de Comédia, uma série de sessões de stand-up comedy às quais pode assistir gratuitamente. Fábio Pascoal, Pedro Mata e Ricardo Couto são os responsáveis pelo primeiro espectáculo, marcado para as 21.30.

Entre risos, aproveite para experimentar as cervejas da marca. A Vienna Lager, a India Pale Ale, a Brown Porter, a Weiss Bier e a Imperial Stout são opções. Mas não as beba de barriga vazia. Acompanhe com uma tábua de queijos e enchidos, bruschetta vegetariana, bola de alheira com queijo chèvre ou bruschetta de presunto, por exemplo.

A periodicidade destas sessões ainda não está definida, pelo que o ideal é que esteja atento às redes sociais da marca para que as novas datas não lhe escapem. Vale a pena lembrar que o calendário de actividades actual da Nortada inclui ainda noites de quizz todas as quintas-feiras, concertos à sexta-feira e ao sábado e Jam Sessions ao domingo.

