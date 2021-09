North Music Festival regressa em Maio com os Ornatos Violeta

A quarta edição do festival já tem datas marcadas para 2022. No cartaz estão confirmados nomes como os portuenses Ornatos Violeta e Zen.

O North Music Festival, que deveria arrancar esta quinta-feira na Alfândega do Porto, foi adiado devido "à ausência de um parecer concreto e final da Direcção-Geral da Saúde", anunciou a organização. O festival estava agendado para os dias 30 de Setembro, 1 e 2 de Outubro de 2021, com nomes como os OneRepublic, The Script e The Waterboys. A quarta edição do evento está agora marcada para o próximo ano, nos dias 26, 27 e 28 de Maio.

Para o dia de arranque desta quarta edição, 26 de Maio de 2022, a organização do evento já assegurou, na íntegra, o alinhamento que estava previsto para o primeiro dia da edição deste ano. Ornatos Violeta, Linda Martini, Zen, Paus, Paraguaii e Pedro da Linha transitam, assim, para a nova edição. O alinhamento do segundo e terceiro dias será apresentado brevemente.

Os bilhetes já estão à venda e poderão ser adquiridos nos locais habituais, assim como no site oficial. Quem pretender manter o ingresso poderá fazê-lo, uma vez que os bilhetes de 2021 mantêm-se válidos para as novas datas – terá apenas de proceder à troca no ponto de venda onde adquiriu o primeiro bilhete. Todas as dúvidas relacionadas com os bilhetes poderão ser esclarecidas através do e-mail geral@northmusicfestival.pt.

