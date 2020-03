Nova aplicação monitoriza exercício físico em tempo real

Se treinar em casa o deixa desanimado por não ter motivação, a aplicação móvel AGIT, criada pela startup da Universidade do Porto com o mesmo nome, pode ser uma boa ajuda. Através dela, pode monitorizar em tempo real o seu exercício físico e perceber como está a ser a sua performance.

A aplicação, já disponível para Android, recorre à câmara do telemóvel e a uma tecnologia de reconhecimento do exercício físico para dar feedback em tempo real aos utilizadores. Em relação ao treino, é a própria app que disponibiliza um desafio de até quatro minutos por semana para os utilizadores executarem.

Depois do exercício feito, é criada uma tabela de classificações com vários utilizadores, gerando-se uma espécie de competição saudável. "A ideia de criar a AGIT surgiu há pouco mais de um ano e partiu de Tomás Albuquerque e de Tiago Santos, antigo estudante de Engenharia e Gestão Industrial da FEUP, que já se conheciam desde os tempos de escola e partilhavam uma paixão pela engenharia. Francisco Friande, que estuda Engenharia Informática e Computação na FEUP, depressa se juntou à equipa com os seus conhecimentos de programação", explica a Universidade do Porto no seu portal de notícias.

"Contribuir para ajudar as pessoas a manter a sua saúde física e mental intactas" é um dos objectivos da startup. Se ainda não fez o seu treino hoje, aproveite para experimentar a aplicação. Mexa-se.

+ Três canais do YouTube para fazer exercício físico em casa

+ Do samba ao hip-hop, há aulas de dança para seguir online

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.