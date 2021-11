Nova ciclovia vai ligar o Porto a Matosinhos

Uma nova ciclovia intermunicipal, com oito quilómetros, vai unir a Trindade, no Porto, ao centro de S. Mamede de Infesta e ao centro de Matosinhos. A ciclovia do centro de S. Mamede de Infesta será ligada à ciclovia do Leça (corredor verde do Leça), que terá ligação à União das Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira, junto ao Porto de Leixões, anuncia a autarquia de Matosinhos.

A Câmara de Matosinhos assinou esta segunda-feira um contrato com o Fundo Ambiental para a construção desta ciclovia, no âmbito do programa Portugal Ciclável 2030. Com este projecto, o Governo pretende "promover o uso da bicicleta como forma de mobilidade em meio urbano, sobretudo em deslocações pendulares e em complementaridade à oferta de transportes públicos, privilegiando as ligações que permitam atingir o maior número de cidadãos", lê-se em comunicado.

Para esta fase, o investimento total, a fundo perdido, é de 3,5 milhões de euros e corresponde à criação de 42 km de ciclovias. Das sete candidaturas aprovadas no 2.º Aviso, cinco situam-se na Área Metropolitana do Porto – os municípios de Matosinhos e do Porto apresentaram uma candidatura em conjunto, no valor de um milhão e 720 mil euros. A candidatura foi contemplada, no total, com o apoio de 750 mil euros do Fundo Ambiental, sendo o restante valor suportado pelas câmaras municipais de Matosinhos (54%) e Porto (46%).

“Temos que nos transportar de outra forma. Portugal reduziu já em 32% as suas emissões de carbono, mas há um sector onde tem crescido, que é o dos transportes. De 25% aumentou para 28% as suas emissões de carbono. O grande combate desta geração é o das alterações climáticas. Só as autarquias conhecem os seus munícipes e podem desenhar soluções no território com vista a alterar comportamentos”, disse o Ministro do Ambiente, José Pedro Matos Fernandes, na cerimónia de assinatura dos contratos, acrescentando que as novas ciclovias construídas permitirão poupar entre 23 mil e 50 mil toneladas de CO2.

+ Os melhores sítios para andar de bicicleta no Porto

+ Quatro sítios para comprar bicicletas no Porto