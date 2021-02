Nova escultura vai homenagear “alma empreendedora” da Maia

Com 15 metros de altura, é da autoria do escultor alemão Robert Schad, que criou a Cruz Alta, que está implantada no Santuário de Fátima.

A praça Dr. José Vieira de Carvalho, na Maia, vai receber este mês a escultura "Zmork", encomendada pelo município a Robert Schad em 2019. Com 15 metros de altura, a escultura está a ser produzida por uma empresa da Maia, a Indimesa, que tem produzido outras obras concebidas pelo autor para o espaço público de cidades alemãs.

O artista, citado pelo site da Câmara da Maia, fala desta nova escultura como “representando as forças positivas presentes na alma urbana e empreendedora desta cidade". "Três braços envolvem um novelo de aço e erguem-no nos ares. As barras de aço da escultura crescem naturalmente, como uma planta que se ergue do solo. São um corpo de braços erguidos, uma bailarina em pontas que dança no largo principal da cidade. Apesar de ser rígida e pesar muitas toneladas, visualmente a escultura transmite leveza e movimento, um movimento que se detém por um instante no momento do nosso olhar. O tempo dominado pelo aço, parecendo estático”, explica.

Robert Schad nasceu na Alemanha, mas veio para Portugal estudar, após ter conseguido uma bolsa na Escola Superior de Belas Artes do Porto. Acabou por ficar no nosso país, onde iniciou a sua carreira artística em 1980. Actualmente, partilha residência entre Chamosinhos (Vila Nova de Cerveira) e a localidade francesa de Larians.

Com obra representada um pouco por todo o mundo, mas especialmente em França e na Alemanha, Robert Schad é o autor da "Cruz Alta", um crucifixo com 34 metros que está implantado no Santuário de Fátima. O fabrico desta obra foi também assegurado por uma serralharia maiata, a Mecanidraulica.

