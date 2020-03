Novas bowls, burgers e panquecas personalizadas são as novidades do Camélia Brunch Garden

Acordar tarde ao domingo é uma boa desculpa para atacar um brunch, com muitos ovos e panquecas à mistura. No entanto, para provar as novidades (que ficarão disponíveis durante a próxima semana) na carta do Camélia Brunch Garden, na Foz, não há horas ou dias definidos. Disponíveis da abertura até ao fecho, os pratos podem ser adaptados não só a um brunch, mas também a pequeno-almoço, almoço ou lanche.

O assado da ilha, um queijo da Ilha crocante com pancetta, batata, tomate, cebola e ovo (5€) é uma boa entrada para partilhar enquanto espera pelos pratos principais. Quer exemplos? A bowl de gnocchi de abóbora com espinafres e queijo de cabra (7€), a de almôndegas vegan com feijão, grão, malagueta e caju (8€), ou o burger de frango crispy em brioche, com maionese de pickles, alface, cebola, batata frita e cheddar (7€) são algumas das opções.

À sobremesa, atire-se de cabeça à panqueca personalizada. Pode escolher três (4€) ou seis (6€) unidades e os toppings que desejar. Se optar por fruta, Nutella e Maltesers, paga mais 2,80€. Bom apetite.

+ Os melhores brunches do Porto e arredores

+ Os melhores sítios para comer e beber na Rua do Passeio Alegre

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.