Novo baloiço em Valongo quer alertar para a poluição do aterro

No último ano, os baloiços panorâmicos multiplicaram-se como cogumelos, um pouco por todo o país. Com belas vistas para serras, rios, lagoas ou para o mar, proporcionam paisagens dignas de postais. Um dos mais recentes baloiços foi erguido num local privilegiado para contemplar um aterro de resíduos. Pode parecer algo insólito, mas há um motivo maior para isto – é uma forma de fazer activismo ambiental.

Num dos pontos mais altos de Sobrado, a associação Jornada Principal criou o Baloiço do Vale da Cobra para "promover o contacto com a natureza, valorizar a magnitude das paisagens de Sobrado e em simultâneo mostrar a obscenidade do aterro". Para lá chegar, pode seguir as coordenadas (41.2208410, -8.4823197), percorrendo um trilho que está sinalizado com placas. Lá em cima pode ver o aterro, mas também as bonitas paisagens de Sobrado, Campo e Lordelo.

© DR Baloiço do Vale da Cobra

O aterro de Sobrado tem sido há vários anos contestado pela população e pela autarquia de Valongo, que reclamam das condições prejudiciais para a saúde e da passividade das entidades responsáveis. Situado na proximidade de zonas habitacionais e de uma escola profissional, o aterro já recebeu resíduos industriais e perigosos como amianto, resíduos hospitalares, carcaças de animais, escórias com fósforo, lamas de descontaminação de solos e águas, resíduos de tratamentos químicos, entre outros. Devido à poluição atmosférica, a população de Sobrado tem sofrido com os cheiros nauseabundos, mas também com pragas de insectos como baratas, moscas e mosquitos, e a contaminação das águas e dos solos, devido à infiltração nos lençóis freáticos.

A associação Jornada Principal, que tem alertado para a poluição que o aterro produz, lançou uma petição pública que pede o seu encerramento, "em prol da qualidade de vida de todos os cidadãos, e em defesa do meio ambiente".

