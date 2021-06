Novo hotel de luxo em Gaia nasce numa quinta com vista para o Douro

A Quinta da Fonte da Vinha, em Oliveira do Douro, é agora um hotel de cinco estrelas, com jardins românticos, um restaurante do chef Renato Cunha e um spa de luxo.

A Quinta da Fonte da Vinha nasceu no século XVI, época em que pertenceu ao Mosteiro de São Domingos do Porto, tendo sido mais tarde a casa do primeiro Lar do Jogador do Futebol Clube do Porto. Foi adquirida pelo grupo Jaime Poças em 2006 e, após obras de reabilitação, renasce agora como hotel de luxo na margem esquerda do rio Douro.

O Vinha Boutique Hotel abre oficialmente a 15 de Junho, mas já está a aceitar reservas. Para já, conta com 38 quartos (desde 210€), incluindo suítes, inspiradas na criatividade de designers internacionais, como Ralph Lauren, Hermès, Missoni, Etro e Christian Lacroix.

O conceito gastronómico do hotel é dirigido por Renato Cunha, chef do restaurante Ferrugem, em Famalicão. Inspirado na história do Douro, elabora uma carta com o luxo da cozinha tradicional do Douro, privilegiando os produtos endógenos, as raças autóctones e os produtores locais.

Pode provar a sua arte na requintada sala de refeições, numa sala privada ou na esplanada. Mediante reserva, pode experimentar os piqueniques nos jardins ou a cozinha de fogo, confeccionada em antigos potes de ferro fundido. No bar, que conta com uma esplanada com vista para o rio, pode desfrutar de uma refeição informal, beber cocktails, uma selecção de vinhos a copo, chás, infusões, kombuchas e sumos naturais.

Com 500 metros quadrados, o Sisley Paris Spa conta com uma piscina interior com vista para uma oliveira, uma Vitality Pool de duche Vichy, três salas de tratamentos, sauna, banho turco, duche Hammam, fonte de gelo, duche sensações, zona de relaxamento e um fitness studio.

Se preferir relaxar a olhar para a natureza, pode experimentar as Nature Rooms, salas de tratamento localizadas no exterior com vista panorâmica sobre os jardins do rio. Enquanto aproveita tudo isto, as crianças podem passar o tempo acompanhadas de uma babysitter no Kids Room.

A oferta de experiências completa-se com passeios a pé ou de bicicleta na zona ribeirinha, ou passeios de barco, com partida de um cais de atracagem próprio, que dá acesso directo ao hotel. As reservas já podem ser feitas através do email geral@vinhaboutiquehotel.com.

